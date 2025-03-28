¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤â¡¡¥¢¥á¥ê¥«¸üÀ¸¾Ê¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÂçÉý½Ì¾®¤òÈ¯É½¡¡¾ï¶Ð¿¦°÷1Ëü¿Í¤òºï¸º¤Ø¡¡28ÉôÌç¤ò15¤ËºÆÊÔ¡¡¥±¥Í¥Ç¥£¸üÀ¸Ä¹´±¤¬»Ø´ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ä¸ø½°±ÒÀ¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸üÀ¸¾Ê¤Ï¡¢¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÎÂçÉýºï¸º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¸üÀ¸¾Ê¤Ï27Æü¡¢8Ëü2000¿Í¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¤Î¤¦¤Á¡¢1Ëü¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤¬¼«¼çÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2Ëü¿Í¡¢25¡ó¤Û¤É¤¬¸º¤Ã¤Æ6Ëü2000¿Í¤ÎÂÎÀ©¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö18²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½2700²¯±ß¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢28¤¢¤Ã¤¿¾ÊÆâ¤ÎÉôÌç¤ò15¤ËºÆÊÔ¤·¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¸üÀ¸Ä¹´±¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó·ò¹¯¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·ò¹¯¶É¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥Í¥Ç¥£Ä¹´±¤Ï¤³¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ±×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸ø½°±ÒÀ¸¤Î°Ý»ý¡¢¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤È¿Íºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÀìÌç²È¤Î·üÇ°¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£