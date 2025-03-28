¡Ö¤¢¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×²òÀâ¼Ô¤âÀä¶ç¡¡ÂçÃ«¤ÎµÕÊý¸þËÜµòÃÏ¥¢¡¼¥Á¤ÎÀ¨¤ß¡¡üþ·Ú¤¯¸«¤¨¤ëüþ¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¹Í»¡
ÂçÃ«¤Ï°µ´¬¤Îº£µ¨2¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤¿¤â°µ´¬¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ3·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ËÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨2¹æ¤È¤Ê¤ë°µ´¬¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÊÆ³«ËëÀï¤Ç2¹æ¥¢¡¼¥Á¡¡ËÜµòÃÏ¤¬Ç®¶¸
¡¡1ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£ÂçÃ«¤ÏÁê¼ê3ÈÖ¼ê¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥Õ¥£¡¼¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿95¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¤ì¤¤¤ÊÎ®¤·ÂÇ¤Á¤Çº¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¡¢2»î¹çÏ¢Â³¡¢ÁáÂ®¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢NHK¡¼BS¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄ¸ýÁÔ»á¤âÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÇÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¿¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÍãÀÊ¤«¤é»î¹çÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ã«Àî¼¢Íø»á¤â¡Ö¤¢¤ÎÂÇµå¤ÇÆþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤Ä¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼«¿È½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤òÁË»ß¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²þ¤á¤Æ²òÀâ¤ÎÅÄ¸ý»á¤ÏÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÎÏ´¶¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢µÕÊý¸þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È²¿ËÜÂÇ¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈºòÇ¯¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ17¤¬º£µ¨¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ò5¡Ý4¤ÈÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]