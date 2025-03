Netflixは、4月に配信を開始するコンテンツを発表した。4月からは、「新幹線大爆破」、「ハボック」、「熱血! スノー・ボーイズ」などをNetflixで独占配信する。

Netflixの料金プランは、月額890円の「広告つきスタンダード」、月額1590円で広告なし・フルHD画質で視聴できる「スタンダード」、月額2290円で4K画質で視聴できる「プレミアム」の三種類。

「Netflix」4月ラインアップ NETFLIX 映画 4月2日 アンダーカバーDJ(独占配信) 4月10日 熱血! スノー・ボーイズ(独占配信) 4月18日 iHostage(独占配信) 4月23日 新幹線大爆破(独占配信) 4月25日 ハボック(独占配信) 4月30日 エクステリトリアル(独占配信) NETFLIX シリーズ 4月3日 パルス(独占配信) Devil May Cry(独占配信) ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション: シーズン3(独占配信) 4月4日 悪縁(独占配信) 4月10日 ムーンライズ(独占配信) ブラック・ミラー: シーズン7(独占配信) 4月12日 いつかは賢いレジデント生活(独占配信) 4月15日 ガラスドーム(独占配信) 4月16日 プロジェクトUFO(独占配信) 4月17日 ランサム・キャニオン(独占配信) 4月20日 君は天国でも美しい(独占配信) 4月24日 YOU ー君がすべてー: シーズン5(独占配信) 4月30日 エテルナウタ(独占配信) COMING SOON 弱いヒーロー: Class 2 NETFLIX アンスクリプテッド 4月2日 ラブ・オン・スペクトラム ~自閉症だけど恋したい!~: シーズン3(独占配信) NETFLIX ドキュメンタリー 4月16日 ダイヤモンド・ハイスト: 世紀の財宝を狙え!(独占配信) 4月23日 カルロス・アルカラス: マイウェイ(独占配信) 4月28日 シェフのテーブル: レジェンド(独占配信) 注目の配信作品 4月1日 ジョフウ ~⼥性に風俗って必要ですか?~(見放題独占配信) 水曜どうでしょうプレミア 一挙配信(見放題独占配信) アイスクリームフィーバー 水深ゼロメートルから 4月5日 ある閉ざされた雪の山荘で 4月15日 海の沈黙 4月16日 ツイスターズ 4月18日 運の悪い日 コッソンビ熱愛史