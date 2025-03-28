¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡×àÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá23ºÐ¡¡Ç¨¤ìÈ±¡õ¿åÃå¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Î¶Ë¤ß¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¢¡¡ÖÂç¿Í¤ß¤¯¤ê¤óåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¢¡
¡¡àÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸µHKT48¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤ÏÅÄÃæÈþµ×¡£¡Ø½Ü»£GIRL Vol.23¡Ù3·î31Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê!!¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ç¨¤ì¤¿È±¡¢¥Ó¥¥Ë¤ÇË¤«¤Ê¶»¸µ¤¬âÁ¤·¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²¹ÀôÆþÍáÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢¡²¹ÀôÆþÍáÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¢¡
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Î¶Ë¤ß¡×¡ÖÂç¿Í¤ß¤¯¤ê¤óåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥ä¥Ð¡¢ÍÅ±ð¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼ßÚÎö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£