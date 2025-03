ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの春、ロックをテーマにしたストリート・ミュージック・フェス「レッツ・ロック!」や、映画「ウィキッド ふたりの魔女」の公開を記念した特別プログラムを期間限定で開催中。今回はライターと編集部員が実際に体験し、“超熱狂”した様子をお届けする。■クロミの個性爆発ライブが再び!オリジナル曲もさまざまなイベントのなかでも特に注目は、昨春の初開催以来、好評を博した「クロミ・ライブ」が進化を遂げてカムバックした「クロミ・ライブ 〜世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア〜」。世界クロミ化ツアーは大成功のもと終了したが、まだまだ満足していないクロミが世界的なヒット曲を作り、世界クロミ化計画をめざすライブが展開される。

さらりと現れ、かわいくステージを自分のものにするマイメロディ

クロミがクールにドラムテクを披露

豪華な衣装へお着替えタイム!

見よ、この衣装の変化を!

きらめくクリスタル・クリアな衣装

演歌調の曲に…盆踊り?

ファンサービスを欠かさないマイメロディ

Tシャツ、マフラータオル、バルーンの3点セットがあればライブはバッチリ

クロミ・ボトルストラップ(左)、マイメロデイ・ボトルストラップ(右)はフリルがキュート

クロミ・チュリトス 〜カシスショコラ味〜、マイメロディ・チュリトス 〜いちごヨーグルト味〜。2人をイメージしたカラーリングにも注目

エルファバ&グリンダとおそろいのポーズを決めよう

ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜。緑とピンクで2人の魔女を表現

エメラルドシティーがインパクト抜群なTシャツ

トートバッグはしっかりした素材でA4も入るサイズ感がうれしい

中までかわいいトートバッグ

2人の魔女が描かれたTシャツは黒と白の2色展開

キーチェーン

ポーチとステンレスタンブラーは黒が基調で日常に取り入れやすい

開演前にはクロミの子分であるバクが登場してダンスを教えてくれるので、ぜひライブ中、曲に合わせて踊りたい。クロミの音楽を世界に広めていこうとする決意のナンバー「自分まだまだ、ヨクバリバリバリ欲街道」から始まり、野望を抱き、前へ進もうとする1曲「上昇思考 上げてこ海王星」と、自分の道を進むクロミらしさ満開の楽曲ばかりが披露され、そのかっこよさにライター&編集担当は冒頭からメロメロ。ここで、「心が一つになる曲のアイデアを考える」とクロミは一旦退場するのだが、そこに現れたのがマイメロディ。プロデューサーと振付師を引き連れ、「デコリンチャチャチャンス マイメロ」を超キュートに披露する。そのあざとかわいい動きで会場の注目をかっさらう姿には、ライターと編集担当も「さすがマイメロさんやで…」とつぶやかずにはいられなかった。■衣装の仕掛けやさらなるお着替えに大興奮!戻ったクロミも、負けじとダンスと曲を考案。「客観性 あの曲もこの曲も 刺激 インスパイア」は、世界的にヒットした曲の魅力をクロミ的に分析して歌うナンバー。ここではお待ちかね、クロミとマイメロディがダンスや楽器でバトル!クロミはクールにドラムを鳴らし、マイメロディはキュートにキーボードを奏でる。さらにクロミが、まさかの衣装チェンジ。ロックなTシャツ姿から一転、華やかな小悪魔カラードレスへの早変わりをお見逃しなく。続く披露される「ストラテジー!」では、ドレスがまさかの可動式であることが判明。クジャクか小林幸子か宝塚トップ男役か…という華やかすぎるコスチュームプレイとオリジナリティの高いダンスに、ライターは興奮しっぱなしだった。さらに、ここでもう一度クロミの衣装チェンジタイムが…!!キラキラオーロラカラーのクリスタルをまとい、心もクリスタル・クリアになったクロミ。「Free Yourself〜演歌プリプリロック〜」が完成し、ライブはエンディングを迎える。インパクトある演歌調の楽曲やダンスはもちろん、今回のライブでライターが特に感動したのは、衣装の数々。ピンクのドレスやクリスタル・クリア衣装の輝くクロミ様は言わずもがな、マイメロディの何段フリル!?というチュールを重ねたカラフルドレスや大きなハート&星が付いたティアラも最高すぎるし、バンド隊まで衣装チェンジがあって驚きの連続!ぜひ細部までじっくり見てほしい。ライブをさらに盛り上げるなら、クリスタル調にデザインされたクロミとバンドメンバーが記された背面プリントがクールなTシャツや、定番アイテムのマフラータオルもゲットして。バルーンスティックは、オーロラ色&ハート型のバルーンに、キラキラのラメやハートのチップがキュート。シャカシャカ振って踊って、クロミたちにアピールしよう。カシスショコラでちょっと大人な味わいの「クロミ・チュリトス 〜カシスショコラ味〜」や、いちごヨーグルトのアイシングがやさしい味わいの「マイメロディ・チュリトス 〜いちごヨーグルト味〜」も合わせてチェックして。■エルファバが名前を呼んでくれる!?驚きのグリーティングこの春もう一つ見逃せないのが、世界中で大注目のユニバーサル映画「ウィキッド ふたりの魔女」の公開を記念した特別プログラム「ウィキッド・セレブレーション」。目玉となるのは、エルファバとグリンダのグリーティングだ。2人が会場へ歩いて来る時から、「めっちゃきれい!」とあちこちから歓声が上がっていた。緑の肌に黒い服をまとい、ほうきを持ったエルファバ。一見シンプルに見える帽子やローブ、ドレスにも細かなフリルやひだがあしらわれているほか、紫が効果的に使われ、重厚な雰囲気をかもしだしている。華やかな姿が目を引くグリンダは、彼女を象徴するピンクのドレスで登場。ハリのあるスカートや胸元に輝くビジュー、クラウンで思い切りゴージャスな姿を見せてくれる。ゲストと触れ合う前には仲良くダンスしたりニコニコ笑い合ったりと、2人の行く末を思うと少し切なくなる幸せそうな光景も。グリーティングが始まると、2人が積極的に話しかけてくれて感動!名前を聞いて呼んでくれたのもうれしいし、ライターが着ていた緑の服やピンクの部分をおそろいと言ってくれたり、ポーズを提案してくれたりと、距離感が近くてドキドキ♪たっぷり満喫したライターと編集担当だった。2人に実際に会えるのは、日本ではパークだけ。スペシャルな体験をお見逃しなく!さらに、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドーでは、エルファバやグリンダが通うシズ大学の魔法の権威「マダム・モリブル」、オズを統治し、最も偉大と恐れられる存在「オズの魔法使い」が作中で着ている衣装のレプリカと小道具を特別展示中。アカデミー賞で衣装デザイン賞を受賞した美しい作品世界を垣間見ることができる。■Tシャツやバッグは2人の横顔や気球のイラストが印象的フードやグッズも要チェック。「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜」は、緑とピンクのソースやキラキラで2人を表現している。食べる前からふわりとピーナッツが香る、新感覚フレーバーを味わえる。今回登場したグッズのなかで編集担当のおすすめは、長袖のTシャツ。正面はシンプルなデザインだが、背面にはきらめくエメラルドシティーが大胆に描かれていて、すれ違った人に二度見されそう。ライターのおすすめは、トートバッグ。2人の魔女を中心にした前面はもちろん、内部にちりばめられた気球などのアイコンもかわいくて、使うたびにハッピーになれること間違いなし。マチありで持ち手がしっかりしているので、使い勝手も申し分なし!ほか、キーチェーンやポーチ、保温保冷タイプで肌寒い春先にも暑くなるこれからの季節にも頼もしいステンレスタンブラーなど、ロゴやアートがあしらわれたグッズは、シンプルかつスタイリッシュで日常使いしやすいのもうれしい。「ウィキッド・セレブレーション」は12月31日(水)まで。映画を観たあとは、2人の魔女に会いにパークを訪れよう!取材・文=上田芽依撮影=大林博之画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ0022701(C) Universal Studios. All Rights Reserved.※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。