イーロン・マスク氏が率いる政府効率化省(DOGE)の職員が、メッセージアプリのSignalでメッセージの自動削除機能を無効にするよう指示されていることが明らかになりました。White House to DOGE employees: Preserve your Signal records - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2025/03/27/white-house-doge-signal-records-00254122

White House tells DOGE to save its Signal chats after leak and legal questions over its use | The Independenthttps://www.the-independent.com/news/world/americas/us-politics/doge-save-signal-chats-leak-b2722897.htmlトランプ政権で大統領補佐官を務めるマイケル・ウォルツ氏が、政府職員が利用するメッセージアプリ・Signalのグループチャットに月刊誌・The Atlanticの編集長を誤って招待したことで、アメリカ軍の軍事作戦計画が漏えいしたことが明らかになりました。トランプ大統領の側近が誤って極秘の戦争計画をリーク、実際のスクリーンショットも公開される - GIGAZINESignal経由でアメリカ軍の軍事作戦が漏えいした直後、ピート・ヘグゼス国防長官はDOGE職員に対して「Signalのメッセージ自動削除機能を無効にするように」という指示を通達したことが明らかになっています。DOGE職員に対してこの指示が出されたことは、DOGEの記録保持慣行に異議を唱える訴訟に関する提出書類により判明しました。DOGE職員に通達された新しいポリシーでは、個人のデバイスやSignalで送信されたメッセージは保存する必要があり、Signalの自動削除機能は無効にする必要があることが強調されており、「テキスト、Signal、個人のメールアドレスなど、個人用デバイスで仕事関連のメッセージを受け取った場合は、必ずそのメッセージをキャプチャして仕事用デバイスに送信してください(スクリーンショットを撮って転送するなど)」と記されています。なお、DOGE職員向けに新しいポリシーが通達されたのが、Signal経由で軍事作戦が漏えいした一件と関係があるか否かは不明です。マスク氏が率いるDOGEは、その活動の詳細を公表するよう圧力を受け「公表を免除されている」と反論していますが、訴訟を担当する連邦判事はDOGEに対し、ホワイトハウス以外の機関に通常適用される公開記録要求に従うよう命じています。なお、今回DOGE職員向けにSignalのメッセージ保存ポリシーが通達されたことは、公開記録要求にDOGEが従う形で裁判所に書類を提出したことから明らかになりました。DOGEの記録保持慣行に異議を唱える訴訟では、DOGEの職員が業務にSignalを利用しており、すでに多くの記録を自動削除している可能性があることが指摘されています。原告側はDOGEがSignalのメッセージ自動削除機能を利用することは、連邦記録保持法に違反していると主張していますが、アメリカ司法省は「DOGE職員がメッセージを削除していると考える理由はなく、ホワイトハウスの他の文書と同様に大統領記録法に従って保管されている」と主張しました。