【チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん】 3月28日より連載開始

コアミックスは、遊木哉吉氏によるマンガ「チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん」の連載をWEBゼノン編集部(ぜにょん)にて3月28日より開始した。

本作は、子どもの〝本音〟を引き出す対話のスペシャリストによる小児医療物語。宇佐木こども病院で専攻医として働く「鮫島琥珀」は、完治という未来の笑顔が最優先である病院において、子ども達の〝今の笑顔〟を諦められないでいた。そんな鮫島は子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の「時田しお」に出会う。

□「チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん」第1話のページ

【あらすじ】

宇佐木こども病院で専攻医として働く、鮫島琥珀。

「子どもを笑顔にしたい」という想いから小児医療を志したが、こども病院は、どこもかしこも泣き顔だらけ。

当たり前だけど、病院では治療中である現在ではなく、完治という未来の笑顔が最優先されてしまう。

そんな現場で未だ子ども達の〝今の笑顔〟を諦められない鮫島はある日、

子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の時田しおに出会いーー。

医療は身体を治すだけではない。子ども達の秘められし本音と向き合う、ハートフル小児医療物語、開幕!!

(C) Coamix Inc. All Rights Reserved.