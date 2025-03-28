ÂçÃ«¡ÈËÜµòÃÏ1¹æ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¾¯Ç¯¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥Ö¤Ë´°àú¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¼ÂÊª¸«¤»´î¤ÓÇúÈ¯
ËÜµòÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Çº£µ¨Âè2¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢È¯¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç5-4¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£MLB¸ø¼°¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤2025Ç¯¤Î¡ÈËÜµòÃÏ1¹æ¡É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4-3¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£ÂçÃ«¤Ïµß±ç±¦ÏÓ¥Ï¥Ë¥Õ¥£¡¼¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òµÕÊý¸þ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢È¯¤Î2¹æ¥½¥í¡£MLB¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È´î¤Ö¸½ÃÏ¤Î¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ°²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤µ¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤è¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¡Êº¸¼ê¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾å¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤éËÍ¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë´°àú¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¼Â¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë