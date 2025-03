羊文学「未来地図2025」配信リリース！未来体験シアターで上映される映像のショートver.も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■羊文学の新曲「未来地図2025」にのせて、TAKANAWA GATEWAY CITYの未来を圧巻の映像とストーリーで体験!

羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街、TAKANAWA GATEWAY CITY内の未来体験シアターオリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」を3月28日に配信リリースした。

配信リリースにあわせて、YouTubeでは、TAKANAWA GATEWAY CITY未来体験シアターで上映される映像のショートバージョンが公開された。

羊文学の新曲「未来地図2025」にのせて、2026年春のTAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープンから先の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験できる映像となっている。

映像のフルバージョンは3月27日にまちびらきを迎えたTAKANAWA GATEWAY CITY内THE LINKPILLAR1地下2階LINKPILLAR Hall Cにて上映中。

先日、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』の開催も発表したばかりの羊文学。初の日本武道館と大阪城ホールでの単独ライブは、2024年の横浜アリーナ公演に続くあらたな挑戦となる。チケットは現在先行受付中。

リリース情報

2025.03.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来地図2025」

『TAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアター』の詳細はこちら

https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=2004

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/