神聖かまってちゃん「ロックンロールは鳴り止まないっ」の『THE FIRST TAKE』音源が配信スタート

■『THE FIRST TAKE』で披露した「ヨゾラノ流星群」も配信予定

神聖かまってちゃんが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「ロックンロールは鳴り止まないっ」の一発撮りパフォーマンス音源を、3月28日に配信リリースした。

神聖かまってちゃんは、1月31日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場して「ロックンロールは鳴り止まないっ」を披露。2月には「ヨゾラノ流星群」を披露し、衝動のままのパフォーマンスが話題となった。

同じく披露された「ヨゾラノ流星群」も、追って各音楽配信サイトで配信が予定されている。

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

ALBUM『団地テーゼ』

2025.03.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ロックンロールは鳴り止まないっ-From THE FIRST TAKE」

2025.06.11 ON SALE

ANALOG「友だちを殺してまで。」

神聖かまってちゃん OFFICIAL SITE

https://shinseikamattechan.jp/