口の中にできる口腔(こうくう)がんの症例数は世界的に増加傾向にあるそうで、特に非喫煙者やこれまで口腔がんのリスク因子として知られている要因を持たない若年層で、発症率が増加しているといわれています。合計16万人以上の女性を対象にした新たな研究では、「砂糖入りの甘い飲料」をよく飲む人が口腔がんになりやすい可能性があると示されました。High Sugar-Sweetened Beverage Intake and Oral Cavity Cancer in Smoking and Nonsmoking Women | Tobacco and e-Cigarettes | JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery | JAMA Network

口腔がんの主要なリスク因子としては喫煙やかみタバコ、大量の飲酒、ヒトパピローマウイルス(HPV)といったものが挙げられています。しかし、近年は世界的に喫煙率が下がっているにもかかわらず、口腔がんの症例は日本やイギリス、アメリカ、インドなどで増加しています。アメリカ・ワシントン大学の研究チームは2025年3月に発表した論文で、「口腔がんの発生率は非喫煙者および従来の危険因子を持たない若年層の間で増加しています。糖分が多い甘い飲料の摂取量は、さまざまな胃腸がんと関連していますが、口腔がんとの関連は調査されていません」と述べ、砂糖入りの甘い飲料と口腔がんの関連性を調べる研究を実施しました。研究には、女性看護師を対象とした大規模研究である「Nurses' Health Study(NHS)」と「Nurses' Health Study II(NHSII)」のデータが用いられました。対象となったのはいずれも女性看護師で、がんの既往歴を持っていたり、異常な量のカロリーを摂取していたり、砂糖入りの甘い飲料の摂取データが欠落していたりする被験者は分析から除外されたとのこと。NHSの追跡期間は1986年〜2016年、NHSIIの追跡期間は1991年〜2017年でした。分析対象となった合計16万2602人のうち、追跡期間中に口腔がんを発症した人は124人いたと報告されています。砂糖入りの甘い飲料の摂取量に着目した分析により、甘い飲料を1カ月に1杯未満しか飲まない人と比較して、1日に1杯以上の甘い飲料を飲む人は、口腔がんを発症するリスクが4.87倍であることが判明しました。また、対象を喫煙や飲酒の習慣をほとんどあるいはまったく持たない人々に限定すると、1日に1杯以上の砂糖入りの甘い飲料を飲む人は1カ月に1杯未満の人と比較して、口腔がん発症リスクが5.46倍でした。今回の研究はあくまで相関関係を調べたものであり、「砂糖入りの甘い飲料をたくさん飲むと、口腔がんのリスクが高くなる」という因果関係について示したわけではありません。しかし、科学系メディアのScience Alertは、「この関連性は、ここに何らかの関係があることを示唆するほど強力です」と述べています。喫煙や飲酒の習慣が減ったにもかかわらず口腔がん患者が増えている背景には、「不健康な食事の増加によって、免疫系の長期的な炎症反応が誘発されている」ことも可能性のひとつとして指摘されています。研究チームは論文で、「飽和脂肪や加工食品、砂糖の多さが特徴となっている欧米型の食事パターンは、消化管がんの危険因子として認識されつつあります。私たちの仮説は、砂糖添加量の多い食事は慢性炎症の一因となり、ひいては口腔がんリスクのひとつになる可能性があるというものです」と述べました。今回の研究には関与していないカタルーニャ腫瘍学研究所のラウル・サモラ・ロス氏は、「研究の方法論と質は優れており、データは非常に詳細に分析されています」と述べつつ、症例数が少ないことや対象が女性の看護師だけだったことから、他の集団に一般化できない可能性もあると指摘。また、近年は砂糖入り飲料を人工甘味料入りの飲料に置き換える人も増えていますが、人工甘味料入り飲料が有害かどうかを評価するにも、さらなる研究が必要だと主張しました。