マーベル・スタジオは、異例の長時間ライブ配信で行ったについて、2億7,500万回の視聴を記録したと発表した。

日本時間で2025年3月27日0時ごろ(米国太平洋標準時で26日朝7時)より、オンライン上で突如としてライブ配信が開始。スタジオと観られる空間にソー役クリス・ヘムズワースの名が印字された一脚の椅子が運び込まれ、その後約10分おきに別のキャストの椅子が加わっていくという構成。実に5時間27分にも及んで全27名を発表し、最後にはドクター・ドゥーム役として電撃復帰するロバート・ダウニー・Jr.本人が登場。自身の名の椅子に腰掛けると、「シーッ」と口に指をあて、総勢27名分の椅子を見渡して退場するというものだった。

この異例の長時間ライブ発表イベントは統計2億7,500万回の視聴回数に加え、50以上のトレンド・トピックを創出。さらに米によれば、310万回のソーシャル言及を獲得した。これは2024年最大の話題作『&ウルヴァリン』予告編のソーシャルボリュームの5倍以上に相当する。時間が経つにつれて視聴者数が増加したといい、アメリカのXではハッシュタグ#AvengersDoomsdayが7時間以上にわたってトレンド1位に君臨し続けた。

275 million views. 50+ trending topics. 27 chairs. 5+ hours.



One massive thank you to the greatest fans in the universe.