ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡ÖÂå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¡¡ÈïÃÆ¤Î±¦ÏÓ¤¬ÀïØË¤·¤¿°ì¿¶¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤À¡×
ÂçÃ«¤Ë2¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿±¦ÏÓ¥Ï¥Ë¥Õ¥£¡¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ç2¹æËÜÎÝÂÇ¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡£3ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥Õ¥£¡¼Åê¼ê¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿95.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂçÃ«¤ÏÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÈïÃÆ¤·¤¿26ºÐ¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡£¡ÖÈà¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤À¡£¤¤¤¤µå¤ò2µå¤Û¤ÉÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¼ºÅê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤½¤ì¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3µåÌÜ¤âÆ±¤¸¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ´ó¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤µ¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë