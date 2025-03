Koki,が主演する映画『女神降臨 After プロポーズ編』より、ポスターと予告映像が解禁。新キャストとして、筒井真理子、堀 夏喜(FANTASTICS)、菅野莉央の出演が発表された。韓国発の大ヒットWEBマンガ(yaongyi著)を実写映画化した『女神降臨』は、前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として公開中。後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の一人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう一人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。後編の予告映像は、アーティストとして輝く悠の「特別なんて」のライブシーンからスタート。前編でキュンシーンを連発してきた俊と悠だが、悠は歌手デビューの夢をかなえ、俊は医療の道へと、それぞれ進むことに。その2人に対し「私だけ何もない」と、思い悩む麗奈。しかし「今もメイクが好き」という気持ちを大切に、メーキャップアーティストになる夢に向かって動き出す。その一歩として、悠に勧められ動画配信デビューした麗奈は、美容系インフルエンサーとして一躍有名人に。しかしある事件をきっかけに、SNS炎上、拡散、誹謗(ひぼう)中傷、盗撮と新たな問題が麗奈に襲いかかるー?「これは、あなたの本当の『好き』を見つける物語」の言葉通り、麗奈が「なりたい自分」を目指して夢をつかみにいく姿が描かれる。後編のポスターは、「恋も、夢も、ついにクライマックスへ─」というキャッチコピーの通り、前編で波乱を起こした麗奈と俊、麗奈と悠のそれぞれの関係が、後編ではさらに加速していくことを予感させるビジュアルとなっている。このビジュアルに関して、Kōki,は「3人が夢に向かって頑張っている姿が描かれていると思います!」と力強くコメントしている。さらに、後編に登場する新キャストも発表メーキャップアーティストを目指す麗奈に大きな転機を与えることになる大女優・鏑木瑠璃子役として筒井真理子、麗奈(Kōki,)に想いをよせる大学の先輩・木島雄星役として堀夏喜(FANTASTICS)、プロの歌手デビューを果たした悠(綱啓永)のマネジャー役として菅野莉央が出演する。大学生となった麗奈は、将来はメークの仕事に就き、周りの人々に勇気を与えようと考えるが、なかなか行動に移せずにいた。そんな中、思いもよらぬ形で大女優・鏑木瑠璃子(筒井)の撮影現場に足を踏み入れ、メークのアシスタントとして働くことに。麗奈がさらに成長するきっかけとなる重要人物を筒井が演じる。また、普段はFANTASTICSでパフォーマーとして活躍する堀夏喜が、普段とは全く異なる印象を見せる木島役も見どころ。麗奈の大学の先輩・木島雄星の登場で、麗奈、そして俊と悠にも新たな波乱が巻き起こることに?さらに、子役の頃からテレビ・映画で活躍する菅野莉央が演じる、アーティストとして活躍する悠を支えるマネジャーも絡み合ってきて…?映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は公開中、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より全国公開。