ディズニーストアから、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにしたコレクション「MICKEY’S BAKERY」が登場!

美味しい香りが漂ってくるようなパンをモチーフにしたユニークなデザインの遊び心あふれるアイテムが揃います。

ぬいぐるみキーチェーンをはじめ、トートバッグやティッシュボックスカバー、ブランケットなどがラインナップされています。

ディズニーストア「MICKEY’S BAKERY」グッズ

発売日:ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストア 2025年4月1日(火)より順次

ディズニーストア店舗 2025年4月4日(金)より順次

全国のディズニーストアに、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにしたコレクション「MICKEY’S BAKERY」が登場!

ディズニーストア店舗で4月4日(金)より、ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月1日(火)より順次発売します。

※ ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

※ 発売日のディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページよりご確認ください。

ティッシュボックスカバー

価格:4,400円

焼きたての食パンみたいなデザインがかわいいティッシュボックスカバー。

ぬいぐるみキーチェーン<ミッキーマウス>

価格:2,800円

ミッキーマウスデザインのぬいぐるみキーチェーン。

パン屋さんコスチュームを着て美味しそうなメロンパンを運んでいます。

ぬいぐるみキーチェーン<チップ>

価格:2,800円

ミッキーのパン屋さんを手伝いに駆けつけた、エプロンとシェフハットがお似合いのチップと、

ぬいぐるみキーチェーン<デール>

価格:2,800円

同じくお手伝い中のデール。

ぬいぐるみキーチェン パン各種

価格:各2,000円

ミッキーをモチーフにしたもちもちやわらか触感のパンやドーナツのデザインもラインナップ!

ドーナツモチーフや、

具沢山なクロワッサンサンド、

ミッキーのグローブの形をしたクリームパン、

バターがとろりと溶けたトーストなどが並びます。

マグカップ

価格:3,000円

バゲットデザインの大きめサイズのマグカップ。

カップの縁に手をかけるチップとデールがかわいい!

ブランケット

価格:5,500円

ふかふか触感のチョココロネデザインのケースに入ったブランケット。

シェフハットをかぶったチップ&デールがかわいい!

トートバッグ(ミッキーマウス)

価格:2,200円

シェフハットをかぶったミッキーとロゴマークをプリントしたトートバッグ。

クラフト紙のような質感がおしゃれ!

トートバッグ(ドーナツ)

価格:3,500円

ミッキーアイコンの形をした立体的なドーナツモチーフがアクセントとなった小ぶりのトートバッグ。

マルチポシェット

価格:3,300円

ミッキーフェイスモチーフのパンをデザインしたマルチポシェット。

エコバッグ

価格:3,500円

ミッキーアイコンの形をしたドーナツ形ポーチ付きのエコバッグ。

おでかけ先や日々のお買い物で活躍するアイテムも豊富にラインナップ。

ミッキーのパン屋さんをチップ&デールがお手伝い!

ディズニーストア「MICKEY’S BAKERY」グッズの紹介でした。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

