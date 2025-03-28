「ボンバーガール」ポップアップでスク水猫耳メイドテーマのオリジナルグッズ展開！4月1日～SHIBUYA TSUTAYAにて
【「ボンバーガール」POP UP SHOP】 開催期間：4月1日～4月24日 場所：SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21－6 Q Front, 6Ｆ）
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「『ボンバーガール』POP UP SHOP」が、SHOBUYA TSUTAYA 6FIP書店にて4月1日より開催となる。
同POP UP SHOPでは、「スク水猫耳メイド」がコンセプトで描かれたオリジナルグッズや「パインアメ」を使用したオリジナルアイテム「パイにゃんアメ」が展開。他にも、BIGパネルを設置したフォトスポット、対象グッズ2,200円（税込）購入毎に限定ノベルティブロマイド（全6種）が1枚もらえる。
□「『ボンバーガール』POP UP SHOP」
「『ボンバーガール』POP UP SHOP」展開グッズ
「パイにゃんアメ」価格：864円
「クリアファイル（全6種）」価格：各550円
「BIGアクリルスタンドフィギュア（全6種）」価格：各4,400円
「缶バッジ（全6種※トレーディング仕様）」価格：1個330円
「アクリルキーホルダー（全6種※トレーディング仕様）」価格：1個660円
「トレーディングアクリルカード（全6種※トレーディング仕様）」価格：1個550円
「B2タペストリー（全6種）」価格：3,850円
「ブランケット」価格：4,400円
「パイにゃんといっしょパーカー」価格：6,050円
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