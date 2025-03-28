【「ボンバーガール」POP UP SHOP】 開催期間：4月1日～4月24日 場所：SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21－6 Q Front, 6Ｆ）

　「『ボンバーガール』POP UP SHOP」が、SHOBUYA TSUTAYA 6FIP書店にて4月1日より開催となる。

　同POP UP SHOPでは、「スク水猫耳メイド」がコンセプトで描かれたオリジナルグッズや「パインアメ」を使用したオリジナルアイテム「パイにゃんアメ」が展開。他にも、BIGパネルを設置したフォトスポット、対象グッズ2,200円（税込）購入毎に限定ノベルティブロマイド（全6種）が1枚もらえる。

□「『ボンバーガール』POP UP SHOP」

「『ボンバーガール』POP UP SHOP」展開グッズ

「パイにゃんアメ」

価格：864円

「クリアファイル（全6種）」

価格：各550円

「BIGアクリルスタンドフィギュア（全6種）」

価格：各4,400円

「缶バッジ（全6種※トレーディング仕様）」

価格：1個330円

「アクリルキーホルダー（全6種※トレーディング仕様）」

価格：1個660円

「トレーディングアクリルカード（全6種※トレーディング仕様）」

価格：1個550円

「B2タペストリー（全6種）」

価格：3,850円

「ブランケット」

価格：4,400円

「パイにゃんといっしょパーカー」

価格：6,050円

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