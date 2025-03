Ado×新しい学校のリーダーズ×YOASOBI出演『matsuri ′25』ライブ後コメント公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』日本国内放送&配信、映画館上映、日本国外配信は3月29日18時スタート!

日本の魅力を世界へ発信する音楽イベント『matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』。Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBI、世界の音楽シーンで注目を集める3組のアーティストが一堂に会するステージが、現地時間3月16日に米国・ロサンゼルスのPeacock Theaterで開催された。

トップバッターは2024年の『コーチェラ』にも出演した音楽ユニット、YOASOBI。日本史上初の11億回再生を記録したデビュー曲「夜に駆ける」などのヒット作を次々と披露し、ラストの「アイドル」ではお決まりの「オイ!」コールで会場が一体となった。

続いて登場したのは2024年のワールドツアーで計11万人を動員し、『コーチェラ』にも出演した4人組ダンスボーカルユニット、新しい学校のリーダーズ。初披露となった新曲「One Heart」「Free Yourself」の他、TikTok総再生回数33億回を超える「オトナブルー」など11曲をノンストップで披露した。

最後に登場したのは、世界30都市以上50万人を超える日本人アーティスト過去最大級となるワールドツアーを控え、海外にも多くの熱狂的なファンを持つ22歳の歌い手、Ado。大型スクリーンのアニメーションを背景に、大ヒット曲「唱」「新時代」「うっせぇわ」など計10曲を歌い上げた。「愛して愛して愛して」ではAdoとファンが絶叫で声を合わせ、盛り上がりは最高潮に達した。

本公演の模様は、全曲ノーカットで日本時間3月29日18時からWOWOWで日本国内放送&配信、全国の映画館でディレイ・ビューイング、Stagecrowdで日本国外配信が行われる。

また、3月29日以降は、WOWOWで放送&配信終了後から1ヵ月間、Stagecrowdで配信終了後から2週間、それぞれアーカイブ配信が行われる。映画館では、4月6日13時と4月10日18時30分にもアンコール上映される。

日本の音楽界の最前線を行くAdo、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIが、世界の音楽界の中心ロサンゼルスでどのようなライブパフォーマンスを繰り広げるのか注目だ。

<セットリスト>

■Ado

1. 唱

2. 新時代

3. うっせぇわ

4. ラッキー・ブルート

5. Tot Musica

6. ルル

7. 愛して愛して愛して

8. 逆光

9. Episode X

10. 踊

■新しい学校のリーダーズ

1. Change

2. Fly High

3. Arigato

4. オトナブルー

5. Toryanse

6. Free Yourself

7. WOO! GO!

8. Essa Hoisa

9. Tokyo Calling

10. NAINAINAI

11. One Heart

■YOASOBI

1. セブンティーン

2. 祝福

3. UNDEAD

4. たぶん

5. 勇者

6. 怪物

7. 夜に駆ける

8. 群青

9. アイドル

番組情報

WOWOW『Ado × 新しい学校のリーダーズ × YOASOBI「matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」』

03/29(土)18:00~ ※日本時間

※WOWOWプライムで放送/WOWOWオンデマンドで放送同時配信

※WOWOWオンデマンドでは1カ月間アーカイブ配信あり

映画情報

『Ado × 新しい学校のリーダーズ × YOASOBI「matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」DELAY VIEWING』

03/29(土)18:00スタート

04/06(日)13:00スタート

04/10(木)18:30スタート

※すべて日本時間

配信情報

Stagecrowd『Ado, ATARASHII GAKKO!, and YOASOBI [matsuri ’25: Japanese Music Experience LOS ANGELES]』

03/29(土)開場17:30 開演18:00 ※日本時間

見逃し配信:04/13(日)23:59まで

配信国:カナダ、アメリカ、ブラジル、メキシコ、ペルー、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、オーストラリア、ニュージーランド

※本チケットで日本国内での配信視聴はできません

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/matsuri/

ディレイ・ビューイング情報サイト

https://liveviewing.jp/matsuri25/

海外配信販売サイト

https://intl.stagecrowd.live/matsuri2025inLA/