セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール&クラリス」 ぬいぐるみ 〜リス君は歌姫がお好き〜を紹介します。

セガプライズ ディズニー「チップ&デール&クラリス」 ぬいぐるみ 〜リス君は歌姫がお好き〜

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約10×9×16cm

種類:全3種(チップ、クラリス、デール)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション短編作品『リス君は歌姫がお好き』のコスチュームを着た、「チップ」と「デール」「クラリス」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

ドレスアップした姿がかわいく、ほっぺに手をあてたお揃いのポーズがポイントです☆

お行儀よくちょこんとお座りする姿も愛らしさ満点。

全長約16センチと飾りやすいサイズ感も魅力的です。

チップ

くりっと大きな目がとってもチャーミングな「チップ」のぬいぐるみ。

ふわふわのほっぺは、思わず触りたくなる気持ちよさです。

クラリス

「チップ」と「デール」が憧れるマドンナ「クラリス」のぬいぐるみ。

「クラリス」は『リス君は歌姫がお好き』で初登場した、ナイトクラブのキュートな歌姫です。

耳につけた大きなお花の飾りも素敵☆

デール

赤いお鼻と2本の歯がトレードマークである「デール」のぬいぐるみ。

「チップ」とお揃いの、蝶ネクタイにタキシード姿です☆

3種類すべてコレクションできれば、自宅で作品の世界観を表現できそう。

セガプライズの「チップ&デール&クラリス」 ぬいぐるみ 〜リス君は歌姫がお好き〜は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

