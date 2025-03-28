◆第５５回高松宮記念・Ｇ１（３月３０日、中京競馬場・芝１２００メートル）

出走馬１８頭の枠順が３月２８日、確定した。前走の阪神カップを制し重賞５勝目を挙げたナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１４番から２年連続２着の雪辱を期す。２０１０年、２０１１年キンシャサノキセキ以来、史上２頭目の高松宮記念連覇を狙うマッドクール（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は最内枠に決定。昨年の最優秀スプリンターに輝いたルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は３枠６番から２つ目のＧ１タイトルを狙う。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）マッドクール 牡６ ５８ 坂井 瑠星

（２）ウイングレイテスト 牡８ ５８ 松岡 正海

（３）ビッグシーザー 牡５ ５８ 北村 友一

（４）トゥラヴェスーラ 牡１０ ５８ 丸山 元気

（５）オフトレイル 牡４ ５８ 菱田 裕二

（６）ルガル 牡５ ５８ 西村 淳也

（７）モズメイメイ 牝５ ５６ 松若 風馬

（８）カンチェンジュンガ 牡５ ５８ 武 豊

（９）キタノエクスプレス 牡７ ５８ 国分 恭介

（１０）サトノレーヴ 牡６ ５８ ジョアン・モレイラ

（１１）スズハローム 牡５ ５８ 佐々木大輔

（１２）トウシンマカオ 牡６ ５８ 横山 武史

（１３）エイシンフェンサー 牝５ ５６ 川又 賢治

（１４）ナムラクレア 牝６ ５６ クリストフ・ルメール

（１５）ママコチャ 牝６ ５６ 川田 将雅

（１６）バルサムノート 牡５ ５８ 亀田 温心

（１７）ドロップオブライト 牝６ ５６ 幸 英明

（１８）ペアポルックス 牡４ ５８ 岩田 康誠