セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『白雪姫』 Lぬいぐるみ “おとぼけ”の紹介をします☆

セガプライズ ディズニー『白雪姫』 Lぬいぐるみ “おとぼけ”

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約18×18×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション映画『白雪姫』に登場する”7人のこびと”の1人「おとぼけ」

そんな「おとぼけ」が、存在感のある全長約28センチのぬいぐるみとしてセガプライズに登場します!

「おとぼけ」は、トレードマークの紫色の帽子に、だぼっとした緑色のお洋服姿。

ぷっくりとしたほっぺや、くりっとした大きな目が印象的です。

にっこり笑顔と上目遣いの愛くるしい仕草にも癒やされます☆

『白雪姫』に登場する”7人のこびと”の1人「おとぼけ」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『白雪姫』 Lぬいぐるみ “おとぼけ”は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 上目遣いのかわいい表情に癒やされる!セガプライズ ディズニー『白雪姫』 Lぬいぐるみ “おとぼけ” appeared first on Dtimes.