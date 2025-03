ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お弁当や食材を包むのに便利な、ディズニーデザイン「くっつくクロス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くっつくクロス」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,980円(税込)

サイズ:横幅約42、縦幅約42cm

主材:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※素材の特性上、糸・毛羽などがつきやすくなっています。洗濯する場合は、必ず単品で洗濯ネットに入れて弱設定で洗ってください。

生地同士が摩擦でピタッとくっつくクロス。

お弁当や食材を包むのに便利で、かわいいデザインに気分も上がります!

また、大きめのお弁当箱も包めるサイズ感がうれしい◎

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのクロス。

縁にあしらわれたブルー×白のギンガムチェック柄がとってもオシャレ!

© Disney

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」はお花に囲まれて楽しそうです。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのクロス。

四隅からは、ひょっこりと顔を出している「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」、「カンガ」、「ルー」、「オウル」、「ラビット」の姿が☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それぞれの愛くるしい表情にも注目です。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのクロス。

赤と白のドット柄に、スカラップの縁やイチゴとお花の模様がかわいい!

© Disney

「チップ」と「デール」はお揃いの花冠をつけておすまし顔☆

アートは優しいタッチで表現されています。

<素材アップ>

摩擦で生地同士がピタッとくっつきます。

さらに、お洗濯しても効果は持続◎

© Disney

結ばなくてよいのでかさばらずスマートに持ち運べるのも魅力のひとつ。

ピタッとくっついて、かさばらない!

お弁当や食材を包むのに便利な、ディズニーデザイン「くっつくクロス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

