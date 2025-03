【Amazon スマイルSALE】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

「スーパー マリオパーティ」(Amazon.co.jp限定:オリジナルアクリルキーホルダー 同梱)

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、Nintendo Switchのソフトが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

セールでは、Amazon限定オリジナル特典が付いた各種パッケージ版がラインナップ。アクションゲーム「ドンキーコング リターンズ HD」や「星のカービィ スターアライズ」、パーティゲーム「マリオパーティ スーパースターズ」といったタイトルが、期間中、割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【ドンキーコング リターンズ HD】

Amazon.co.jp限定特典:オリジナルデザインピンバッジ 同梱

【星のカービィ スターアライズ】

Amazon.co.jp限定特典:オリジナルアクリルキーホルダー 同梱

【マリオパーティ スーパースターズ】

Amazon.co.jp限定特典:オリジナルアクリルキーホルダー 同梱

(C) Nintendo

(C) 2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

(C)Nintendo