◆第３２回マーチＳ・Ｇ３（３月３０日、中山・ダート１８００メートル）

荒れるハンデ重賞に出走する１５頭の枠順が２８日に確定した。ダート転向後４戦無敗のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は１枠１番から一気に重賞タイトルを目指す。

昨年の３着馬ペイシャエス（牡６歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）は８枠１５番、同１番人気のブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は７枠１２番からリベンジを狙う。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ロードクロンヌ 牡４ ５７ 藤岡 佑介

（２）キタノリューオー 牡７ ５７ 原 優介

（３）スレイマン 牡７ ５７・５ 戸崎 圭太

（４）ブレイクフォース 牡６ ５７・５ 菅原 明良

（５）ホウオウルーレット 牡６ ５７ 田辺 裕信

（６）ハビレ 牡４ ５７ 三浦 皇成

（７）ミッキーヌチバナ 牡７ ５８ 丹内 祐次

（８）ストライク 牡５ ５５ 石橋 脩

（９）ヴァンヤール 牡７ ５８ 石川 裕紀人

（１０）コパノニコルソン 牡６ ５５ 内田 博幸

（１１）ダノンスコーピオン 牡６ ５９ 大野 拓弥

（１２）ブライアンセンス 牡５ ５７・５ 岩田 望来

（１３）ピュアキアン 牡４ ５５ 吉田 豊

（１４）マテンロウスカイ セン６ ５９ 横山 典弘

（１５）ペイシャエス 牡６ ５９ 横山 和生