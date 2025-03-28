ロードクロンヌ

写真拡大

◆第３２回マーチＳ・Ｇ３（３月３０日、中山・ダート１８００メートル）

　荒れるハンデ重賞に出走する１５頭の枠順が２８日に確定した。ダート転向後４戦無敗のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は１枠１番から一気に重賞タイトルを目指す。

　昨年の３着馬ペイシャエス（牡６歳、美浦・小西一男厩舎、父エスポワールシチー）は８枠１５番、同１番人気のブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は７枠１２番からリベンジを狙う。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ロードクロンヌ　　　牡４　５７　藤岡　佑介

（２）キタノリューオー　　牡７　５７　原　優介

（３）スレイマン　　　　　牡７　５７・５　戸崎　圭太

（４）ブレイクフォース　　牡６　５７・５　菅原　明良

（５）ホウオウルーレット　牡６　５７　田辺　裕信

（６）ハビレ　　　　　　　牡４　５７　三浦　皇成

（７）ミッキーヌチバナ　　牡７　５８　丹内　祐次

（８）ストライク　　　　　牡５　５５　石橋　脩

（９）ヴァンヤール　　　　牡７　５８　石川　裕紀人

（１０）コパノニコルソン　　牡６　５５　内田　博幸

（１１）ダノンスコーピオン　牡６　５９　大野　拓弥

（１２）ブライアンセンス　　牡５　５７・５　岩田　望来

（１３）ピュアキアン　　　　牡４　５５　吉田　豊

（１４）マテンロウスカイ　　セン６　５９　横山　典弘

（１５）ペイシャエス　　　　牡６　５９　横山　和生