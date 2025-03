【Amazon スマイルSALE】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、「Pokemon GO Plus +」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

「Pokemon GO Plus +」は、スマートフォン向けアプリ「Pokemon GO」や「Pokemon Sleep」を便利に遊ぶことができるデバイス。「Pokemon GO」と連携すると、「Pokemon GO Plus」や「モンスターボール Plus」と同様に、スマートフォンの画面を見続けなくても「Pokemon GO」が快適に遊べるようになる。

「ポケストップを自動で回す」、「モンスターボールを投げる」という機能に加え、新たにスーパーボールとハイパーボールが使えるようになるほか、モンスターボールを自動で投げてくれるので、カバンに入れたままでもポケモンを捕まえることができる。また「Pokemon Sleep」では、ボタンを押して簡単に睡眠を計測。計測した睡眠データは、「Pokemon GO」と「Pokemon Sleep」の両方と連携して遊ぶことができる。

今回、カビゴンポケットティッシュマスコットと、Amazon限定特典「オリジナルデザイン マイクロファイバークロス」付き商品がお買い得価格となっている。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【カビゴンティッシュマスコット】

マスコットサイズ:約23×21×13cm(高さ×幅×奥行)

【セット内容】

・Pokemon GO Plus + 本体

・Pokemon GO Plus + 専用クリップ付きストラップ

・USB充電ケーブル

・スタートガイド

・カビゴンポケットティッシュマスコット

・【Amazon.co.jp限定】オリジナルデザイン マイクロファイバークロス

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。