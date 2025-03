【Amazon スマイルSALE】 開催期間:3月28日9時~4月1日23時59分

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、「『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』BIGブランケット(モンスターハウス柄)」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。

本商品は、スパイク・チュンソフトのダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」をモチーフにしたブランケット。「風来のシレン」シリーズではおなじみの「モンスターハウス」をイメージした描き下ろしイラストを採用し、1,400×1,000mm(幅×高さ)というビッグサイズになっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.