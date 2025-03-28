3·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á2.4¡ó¾å¾º¡¡¥³¥áÎà¤Ï90¡ó¶á¤¤¾å¾ºÎ¨
º£·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç2.4%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥áÎà¤Ï90%¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂç¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤Î3·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹ç¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.4%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¡¢¾å¾ºÉý¤ÏÁ°¤Î·î¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥áÎà¤¬89.6%¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£
¤ª¤È¤È¤·²Æ¤ÎÌÔ½ë¤ÇÎ®ÄÌÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1971Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ºÃÏ¤ÎÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¢§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬26.0%¡¢¢§¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬18.4%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¢§¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï91.2%¡¢¢§¤ê¤ó¤´¤Ï19.7%¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
À¸²Ö,
¥Í¥¸,
½»Âð,
ºë¶Ì