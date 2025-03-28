２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．９２ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０９０．９ドル（＋３８．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４８９．７セント（＋８６．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．７５セント（＋１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．０５（－０．０４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．９２ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０９０．９ドル（＋３８．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４８９．７セント（＋８６．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．７５セント（＋１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．０５（－０．０４）
出所：MINKABU PRESS