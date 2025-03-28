¡Ö·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤½°ì¿ÍÁ°¡×¡Ä¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÎÀ¸³è¤µ¤¨º¤Æñ¤À¤Ã¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×
¡Ö·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤½°ì¿ÍÁ°¡×¡Ö½Ð»º¡Ê·ëº§¡Ë¤«»Å»ö¤«¡×¡Ä¡ÄÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤É¤³¤í¤«¡¢»Å»ö¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ê¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¤«¤®¤ê¤Ê¤¯ÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£µÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤µ¤ó¿äÁ¦¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éX¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Î¡Ö½÷À¡×»Ë¡Ù¡£ËÜÊ¸¤è¤ê¡¢½ø¾Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÎÉô²°¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸À¤ÎÌ¾¤Å¤±¤òºÆ¹Í¤¹¤ë
¿Í¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿´Äì°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÁê¼ê¤ËÊú¤¯´¶¾ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î´¶¾ð¤è¤ê¤â¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤À¤±¤Î¤³¤Î¿´¤è¤ê¤â¡¢´Ø·¸À¤ÎÌ¾Á°¤³¤½¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îø¿Í¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢·ëº§¤·¤Æ¤³¤½¡Ö°ì¿ÍÁ°¡×¤À¤È¤«¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤À¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿´¶¾ð¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤Î»þÂå¤Îµ¬ÈÏ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÈÝ±þ¤Ê¤¯¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜ½ñ¡Ø¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Î¡Ö½÷À¡×»Ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤â¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤Ï¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤Í§¾ð¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¤´Ö¤ËÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀÆ±À°¦¤¬ÉÔ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢ÉÔÆ°»º²°¤Ç¤Î·ÀÌó¤ä¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÇ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±À°¦º¹ÊÌ¤Ï¤¤¤Þ¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¹ñ²È¤¬µ¬Äê¤·¤¿¶áÂå²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÀ¸¤¸¤ëº¹ÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÐ¸«¤À¡£´Ø·¸À¤ò¶¯¤¤¤ë¼Ò²ñ¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ã³²¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëº¹ÊÌ¤¬ÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤¹¤ë¡£
»×¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Îº¬¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦À¸¤¤è¡×¤È¤¢¤é¤«¤¸¤áÊý¸þ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ìò³ä¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¨¡¨¡Ì¼¤é¤·¤¯¡¢Êì¿Æ¤é¤·¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÂ²¼çµÁ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»×½Õ´ü¤Îº¢¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤ë¤ÇÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤ó¤¶¤óÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎø°¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤æ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÀâ¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ·Ú¤¯Æ±µéÀ¸¡ÊÃËÀ¡Ë¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿È¿±þ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÎä¤¿¤¤½÷¤À¡×¡Ö°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤Ê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤º¤ìàÊìÀá¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°Ö¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢»ä¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±À¤ÎÍ§¿Í¤äÀèÇÚ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¡×´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¡Ö°Û¾ï¡×¤ÇÇö¾ð¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¤½¤â¤½¤â¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È»×¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½Ð»º¤¹¤ëÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿º¢¡¢½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤É¤³¤«¥¯¡¼¥ë¤Ë¶Á¤¤¤¿¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¸å´üÉ¹²Ï´üÀ¤ÂåÆÃÍ¤Î°¥¤·¤¤¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤Þ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö½Ð»º¡Ê·ëº§¡Ë¤«»Å»ö¤«¡×¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÆó¼ÔÂò°ì¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ëº§¤ä½Ð»º¤É¤³¤í¤«¡¢»Å»ö¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ê¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤â¤Þ¤¿¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¥ë¡¼¥È¤òÇç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤È¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤ò¶Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤«Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²æËý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤À¤Ê¤Ë¤«¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤³¤¦¤âÆñ¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤¤¤Î¤«¤È¡£
¤¤¤Þ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¤ÈÃ¯¤¬²£¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¡¢À¸¤¤ëÁªÂò»è¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÎÀ¸³è¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ù¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¤Ä¤¹¤®¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÃËÀ¤Î¿¦¶È¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö°ñ¤ÎÆ»¡×¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÀïÁ°¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¡Ø¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Î¡Ö½÷À¡×»Ë¡Ù¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë5ÁÈ¤Î¡Ö½÷À¡×¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¿·Ê¹µ¼Ô¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÃËÀ¤Î¿¦¶È¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö°ñ¤ÎÆ»¡×¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÀÀïÁ°¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×