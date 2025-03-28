東京、神奈川、千葉など関東地方で最大震度2 静岡も震度1 未明に千葉県北東部震源の地震 津波の心配なし
3月28日午前3時50分頃、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。
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気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、多古町、九十九里町、芝山町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長南町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉若葉区、千葉緑区、千葉美浜区、市川市、船橋市、成田市、千葉佐倉市、習志野市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、木更津市、勝浦市、君津市、富津市、いすみ市、それに大多喜町、東京都の東京千代田区と東京港区、神奈川県の横浜神奈川区と横浜中区、それに川崎川崎区です。
静岡県内では東伊豆町で震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度2□茨城県 取手市
□千葉県茂原市 東金市 旭市 匝瑳市 山武市 大網白里市 多古町 九十九里町 芝山町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長南町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 船橋市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 市原市 八千代市 鎌ケ谷市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 木更津市 勝浦市 君津市 富津市 いすみ市 大多喜町
□東京都東京千代田区 東京港区
□神奈川県横浜神奈川区 横浜中区 川崎川崎区
■震度1□茨城県 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市 坂東市 稲敷市 河内町 利根町
□千葉県香取市 神崎町 横芝光町 長柄町 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 浦安市 酒々井町 栄町 館山市 鴨川市 袖ケ浦市 南房総市 御宿町 鋸南町
□東京都東京中央区 東京新宿区 東京文京区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 調布市 町田市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 東大和市 西東京市
□神奈川県横浜鶴見区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区 横須賀市 藤沢市 茅ヶ崎市 三浦市 大和市 相模原緑区
□埼玉県熊谷市 加須市 鴻巣市 久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 川口市 所沢市 春日部市 狭山市 草加市 越谷市 蕨市 入間市 朝霞市 新座市 八潮市 富士見市 三郷市 幸手市 吉川市 白岡市 埼玉三芳町 宮代町 松伏町
□静岡県東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。