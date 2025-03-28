＜朝鮮日報＞地面だけ濡らした１ミリの雨、大きな火は消せなかった



＜東亜日報＞史上最悪の山火事、ソウル面積の６０％相当を焼いた



＜中央日報＞毎日１８時間死闘、山火事最前線の戦士たち



＜ハンギョレ＞被災者１万７千人、ソウル面積の６３％相当を焼いた「史上最悪」山火事



＜京郷新聞＞「除籍圧力」に動揺 「同盟休学」の医大生９割が授業申請



＜毎日経済＞ソウル面積の半分を焼いた 慶尚道地域の山火事「史上最悪」



＜韓国経済＞現代自動車グループ、米で１２０万台生産体制…３位フォードに並ぶ

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