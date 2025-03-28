２８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合における主な意見

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：００ 英・経常収支

１６：００ 英・小売売上高

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ミタチ<3321>，ＥＲＩＨＤ<6083>，キユソ流通<9369>

※東証グロース上場：プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>，トヨコー<341A>



出所：MINKABU PRESS