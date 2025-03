「NotaGen」は中国を中心とする研究チームが開発したクラッシック音楽生成AIモデルです。NotaGenは160万件の楽曲データを用いてトレーニングされており、作風を指定して音声データと楽譜データを生成できます。NotaGenhttps://electricalexis.github.io/notagen-demo/[2502.18008] NotaGen: Advancing Musicality in Symbolic Music Generation with Large Language Model Training Paradigms

https://arxiv.org/abs/2502.18008NotaGenで生成したピアノ曲の例が以下。Keyboard_Waltz in F# Minor_1635 - YouTube管・弦・打楽器によるフルオーケストラ編成の楽曲も生成できます。Orchestral_Dance of the Spirits_2352 - YouTubeさらに、ピアノ伴奏付きの4部混声合唱曲も生成可能。Choral_795 - YouTubeNotaGenはLLMなどのトレーニングに使われる深層学習モデル「Transformer」を用いてトレーニングされています。学習データには160万件におよぶ楽曲データを用いているほか、152人の作曲家による8948曲分の高品質なクラシック音楽の楽譜データを用いて微調整されています。NotaGenのモデルデータは以下のリンク先で公開されています。ElectricAlexis/NotaGen · Hugging Facehttps://huggingface.co/ElectricAlexis/NotaGenまた、NotaGenをComfyUIで使うためのカスタムノードも配布されています。ウェブブラウザ上で動作するデモアプリも以下のリンク先で公開されていますが、記事作成時点では1時間以上待っても生成結果を得られませんでした。NotaGen - a Hugging Face Space by ElectricAlexishttps://huggingface.co/spaces/ElectricAlexis/NotaGen