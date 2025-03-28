【日本】

東京消費者物価指数（3月）08:30

予想 2.2% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【英国】

貿易収支（1月）16:00

予想 -167.0億ポンド 前回 -174.47億ポンド（商品貿易収支)

予想 -30.0億ポンド 前回 -28.16億ポンド（貿易収支)



実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)



経常収支（2024年 第4四半期）16:00

予想 -245.0億ポンド 前回 -181.0億ポンド（経常収支)



小売売上高（2月）16:00

予想 -0.4% 前回 1.7%（前月比)

予想 0.6% 前回 1.0%（前年比)

予想 -0.5% 前回 2.1%（除自動車燃料・前月比)

予想 0.5% 前回 1.2%（除自動車燃料・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00

予想 -22.3 前回 -24.7（Gfk消費者信頼感)



ドイツ雇用統計（3月）17:55

予想 6.2% 前回 6.2%（失業率)

予想 1.0万人 前回 0.5万人（失業者数)



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）19:00

予想 N/A 前回 -14.5（ユーロ圏消費者信頼感)



ユーロ圏景況感指数（3月）19:00

予想 96.9 前回 96.3 （景況感指数)



【スイス】

KOFスイス先行指数（3月）17:00

予想 102.5 前回 101.7（KOFスイス先行指数)



【ブラジル】

雇用統計（2月）21:00

予想 6.8% 前回 6.5%（失業率)



【米国】

個人所得・支出（2月）21:30

予想 0.4% 前回 0.9%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 -0.2%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（2月）21:30

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00

予想 57.9 前回 57.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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