本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀主な意見（3月18日-19日開催分）
10:10 日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動債）
18:00 ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（2月）
22:00 ナーゲル独連銀総裁、会議「インフレ期待と現実」出席
23:10 ミュラー・エストニア中銀総裁、講演
29日1:15 バーFRB理事（2月末で副議長退任）、銀行について講演（質疑応答あり）
4:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答あり）
30日（日）
英国欧州市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ
※予定は変更することがあります
10:10 日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動債）
18:00 ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（2月）
22:00 ナーゲル独連銀総裁、会議「インフレ期待と現実」出席
23:10 ミュラー・エストニア中銀総裁、講演
29日1:15 バーFRB理事（2月末で副議長退任）、銀行について講演（質疑応答あり）
4:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答あり）
30日（日）
英国欧州市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ
※予定は変更することがあります