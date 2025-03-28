8:50　日銀主な意見（3月18日-19日開催分）
10:10　日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動債）
18:00　ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（2月）
22:00　ナーゲル独連銀総裁、会議「インフレ期待と現実」出席
23:10　ミュラー・エストニア中銀総裁、講演
29日1:15　バーFRB理事（2月末で副議長退任）、銀行について講演（質疑応答あり）
4:45　ボスティック・アトランタ連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答あり）

30日（日）
英国欧州市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ

※予定は変更することがあります