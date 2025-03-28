　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円高の3万7420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39280.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39237.33円　　ボリンジャーバンド3σ
39157.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38675.47円　　75日移動平均
38665.55円　　ボリンジャーバンド2σ
38540.55円　　200日移動平均
38093.78円　　ボリンジャーバンド1σ
37799.97円　　27日日経平均株価現物終値
37665.00円　　一目均衡表・基準線
37522.00円　　25日移動平均
37512.00円　　5日移動平均
37420.00円　　28日夜間取引終値
37380.00円　　一目均衡表・転換線
36950.22円　　ボリンジャーバンド-1σ
36378.45円　　ボリンジャーバンド2σ
35806.67円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース