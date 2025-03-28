日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円高の3万7420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39237.33円 ボリンジャーバンド3σ
39157.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38675.47円 75日移動平均
38665.55円 ボリンジャーバンド2σ
38540.55円 200日移動平均
38093.78円 ボリンジャーバンド1σ
37799.97円 27日日経平均株価現物終値
37665.00円 一目均衡表・基準線
37522.00円 25日移動平均
37512.00円 5日移動平均
37420.00円 28日夜間取引終値
37380.00円 一目均衡表・転換線
36950.22円 ボリンジャーバンド-1σ
36378.45円 ボリンジャーバンド2σ
35806.67円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39237.33円 ボリンジャーバンド3σ
39157.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38675.47円 75日移動平均
38665.55円 ボリンジャーバンド2σ
38540.55円 200日移動平均
38093.78円 ボリンジャーバンド1σ
37799.97円 27日日経平均株価現物終値
37665.00円 一目均衡表・基準線
37522.00円 25日移動平均
37512.00円 5日移動平均
37420.00円 28日夜間取引終値
37380.00円 一目均衡表・転換線
36950.22円 ボリンジャーバンド-1σ
36378.45円 ボリンジャーバンド2σ
35806.67円 ボリンジャーバンド3σ
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