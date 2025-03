結成16年以上のプロの漫才師たちがネタでしのぎを削る漫才賞レースの第3回大会『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』より、4月19日に開催される「ノックアウトステージ16→8」の詳細が発表された。3月22日・23日に、「開幕戦ノックアウトステージ32→16」が行われ、祇園、マシンガンズ、モンスターエンジン、ドドん、金属バット、リニア、母心、吉田たち、ハンジロウ、ザ・ぼんち、タモンズ、囲碁将棋、はりけ〜んず、ヘンダーソン、ななまがり、ツートライブの全16組が勝ち残った。

そして、4月19日には、次なるトーナメント戦「ノックアウトステージ16→8」が、東京・お台場フジテレビ本社にて開催。このたび、そのスケジュールが以下の通り決定した。<4月19日開催『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』「ノックアウトステージ16→8」>■「Bブロック・Cブロック・Aブロック・Dブロック」16時45分〜17時15分「Bブロック」 モンスターエンジン vs ドドん17時15分〜17時45分「Cブロック」 金属バット vs リニア18時〜18時30分 「Aブロック」 祇園 vs マシンガンズ18時30分〜19時 「Dブロック」 母心 vs 吉田たち■「Hブロック・Eブロック・Gブロック・Fブロック」19時30分〜20時 「Hブロック」 ななまがり vs ツートライブ20時〜20時30分 「Eブロック」 ハンジロウ vs ザ・ぼんち20時45分〜21時15分 「Gブロック」 はりけ〜んず vs ヘンダーソン21時15分〜21時45分 「Fブロック」 タモンズ vs 囲碁将棋※全試合いずれも先攻・後攻は未定この「16→8」を勝ち抜けば、最終決戦「グランプリファイナル」に出場できるとあって、白熱の戦いが繰り広げられること必至。しかも今回は例年と違い、全8試合を1日で行うため、よりドラマティックな展開が期待できそうだ。なおいずれの試合も、先攻・後攻は、前回の「ノックアウトステージ32→16」での得点が高い方が選択することになっており、後日発表を予定している。また、番組公式HPでは現在、「ノックアウトステージ16→8」の観覧者を募集中(4月1日10時まで)。ベテラン漫才師たちの真剣勝負を会場で見たい、という方は、TOPページに掲載されている「ノックアウトステージ16→8 観覧募集」のバナーから応募できる。さらに、「ノックアウトステージ16→8」全ブロックの有料オンライン配信(ライブ配信&アーカイブ配信)も実施。前回の「32→16」と同じく、各ステージ終了後には、MCのアフタートークも配信予定だ。チケットは、3月31日10時より、「FOD」および「FANY」にて発売を開始する(4月20日20時59分まで)。アーカイブ配信は、4月20日23時59分まで、何度でも繰り返し視聴可能だ。この「ノックアウトステージ16→8」の激戦を勝ち抜いた8組が、ついに第3回大会のファイナリストとして、5月、全国ネット・ゴールデンタイム生放送で行われる運命の最終決戦「グランプリファイナル」で、いよいよ激突することに―。栄えある『THE SECOND』3代目王者の座を獲得する漫才師は、いったい誰だ?『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』グランプリファイナルは、フジテレビ系にて5月にゴールデンタイム生放送。