「〜が気になる」は英語で何て言う？ ニュアンス別に使える英語表現を解説

日本語では、好奇心、好意、興味、不安など、何か心に引っかかっていることがあると、まとめて「気になる」とあらわします。ですが、英語の場合、気になっている対象や状況によって使うべき単語や言い方が異なります。そこで今回は、「気になる」の英語表現をいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「〜が気になる」の英語フレーズ3選

「気になる」と英語で言いたいとき、どのような単語を使うのが適切でしょうか? いろいろな言い方があるので、一緒に使う単語も含めて解説していきます。

【1】I’m curious about 〇〇. 「〇〇が気になる」

【解説】「curious」は「好奇心がある」という意味で、新しい情報や未知のものについて知りたいときに使えます。「I’m curious about his new project.(彼の新しいプロジェクトが気になる)」のように「about」を一緒に使います。

【2】I’m fascinated by 〇〇. 「〇〇にすごく惹かれる」

【解説】「fascinated」は「魅了される」という意味がある単語です。強く気になるものや興味を引かれるものに対して使われることが多いです。この場合は「by」と一緒に使われるので、一緒に覚えておきましょう。

【3】I can’t stop thinking about 〇〇. 「〇〇のことが気になって仕方ない」

【解説】何かが頭から離れないときに使う表現です。直訳すると「〇〇のことを考えるのをやめられない」となります。「I can’t stop thinking about that movie.(あの映画が気になって仕方ない)」のように、恋愛や趣味など強く興味を引く物事に対して使います。

