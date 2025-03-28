²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢¿ÆÍ§¡¦¾¡ÃÏÎÃ¤È¤ÎÂç·ö²Þ!?¡¡´Ø·¸ÃÇÀä¤Î´íµ¡¤Ë¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢NEWS¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÐÍ¥Æ±»Î¤Ç·ëº§¡ÄÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿ºù°æ¥æ¥
¡¡NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2003Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¡×¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é±é23Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ø¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡×¤¬25Ç¯4·î¤ËºÆ±é¡£¼«¿È¤âºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬ºÆ¤Ó¡È½ñ¤±¤Ê¤¤·àºî²È¡É¥¨¥É¥â¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ïºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ò¼èºà¡£¿·¿Íºî²È»þÂå¤Ï¡¢¼«¤é½ñÅ¹¤ò½ä¤êÇä¤ê¹þ¤ó¤ÀÏÃÂê¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³ëÆ£¤äÀ®Ä¹¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ØA-Studio¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ª¡©ÄáÉÓ¤äÆ£¥öÃ«¤â¶Ã¤¯¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡ª
¡¡ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï²ÃÆ£¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â¼èºà¡£Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤Î¸å²¡¤·¤Ç¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢£²Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍî¤Á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¿Æ¤¬ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç ¡ÈÉã¿Æ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£¥öÃ«¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¦¾¡ÃÏÎÃ¤Ë¤â¼èºà¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¡£À³Ê¤¬¿¿µÕ¤ÊÆó¿Í¤ÏºòÇ¯¡¢´Ø·¸ÃÇÀä¤Î´íµ¡¤Ë¡ª¡©Âç·ö²Þ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡ÄáÉÓ¤Ï²ÃÆ£¤ÎÊì¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡¤òË¬¤ìµìÍ§¤¿¤Á¤Ë¤â¼èºà¡£¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É²ÃÆ£¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¿´¤òµö¤»¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÐÍ¥Æ±»Î¤Ç·ëº§¡ÄÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿ºù°æ¥æ¥
¡¡NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2003Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¡×¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é±é23Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¡Á¡Ø¥·¥é¥Î¡¦¥É¡¦¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÃË¡Á¡×¤¬25Ç¯4·î¤ËºÆ±é¡£¼«¿È¤âºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬ºÆ¤Ó¡È½ñ¤±¤Ê¤¤·àºî²È¡É¥¨¥É¥â¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï²ÃÆ£¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â¼èºà¡£Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤Î¸å²¡¤·¤Ç¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢£²Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍî¤Á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¿Æ¤¬ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç ¡ÈÉã¿Æ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£¥öÃ«¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¦¾¡ÃÏÎÃ¤Ë¤â¼èºà¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¡£À³Ê¤¬¿¿µÕ¤ÊÆó¿Í¤ÏºòÇ¯¡¢´Ø·¸ÃÇÀä¤Î´íµ¡¤Ë¡ª¡©Âç·ö²Þ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡ÄáÉÓ¤Ï²ÃÆ£¤ÎÊì¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡¤òË¬¤ìµìÍ§¤¿¤Á¤Ë¤â¼èºà¡£¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É²ÃÆ£¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¿´¤òµö¤»¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¡£