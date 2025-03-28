ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡È½Ð¶Ð¡É¡ÖÆ±¤¸´é¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾Ð¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬28Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÊÌ¥«¥Ã¥È¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î½Ð¶ÐÆ°²è¤â
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊÆ³«ËëÀï¤Ç¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁª¼ê¤é¤Î½Ð¶Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÀÄ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤é¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë£÷¡×¡Ö¤³¤³¤í¤Ê¤·¤«¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤·¤Æ¤ª¤ó¤Ê¤¸É½¾ð¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸´é¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾Ð¾Ð¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬»÷¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÊÌ¥«¥Ã¥È¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î½Ð¶ÐÆ°²è¤â
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊÆ³«ËëÀï¤Ç¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁª¼ê¤é¤Î½Ð¶Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÀÄ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤é¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë£÷¡×¡Ö¤³¤³¤í¤Ê¤·¤«¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤·¤Æ¤ª¤ó¤Ê¤¸É½¾ð¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸´é¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾Ð¾Ð¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬»÷¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
@dodgers Opening Day LA is here! #dodgers #sports #losangeles ♬ original sound - Los Angeles Dodgers