東長崎の静かな住宅街に、注目の本格派スリランカ料理店を発見！

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、今年の年始に東長崎にオープンしたスリランカ料理店「CEYLON RASA」を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#212】「CEYLON RASA」

ここ数年でカレー系のお店が着々と増えてきている東長崎エリアですが、2025年1月9日にまたスリランカ料理の注目店がオープンしました。その名は「CEYLON RASA」。

2025年1月9日にオープンしたスリランカ料理店「CEYLON RASA」

駅からお店に向かって住宅街を歩いて行くとぽつぽつとですが、確かに飲食店が存在し、この街には外食文化があるのだなと感じます。そんなことを考えているうちに到着。わかりやすくスリランカの旗がはためいたお店。入ってみれば明るくポップでかわいらしい装飾もあって居心地の良い空気感です。

店内はアットホームな雰囲気

メニューはオーセンティックなスリランカ料理を中心としつつも、パスタなどの料理もあるのが面白いです。

初心者にもうれしい、料理の説明付きのメニュー

まずはスリランカ料理定番のカレーやさまざまな副菜が一皿に盛り付けられた「ワンプレート」を。選べるカレーは土日限定のポークで注文しました。

「ワンプレート」ランチタイムは1,500円、ディナータイムは1,700円

ポークは余分な脂を落としたドライな仕上がりで、トゥナパハ(スリランカのカレーパウダー)のスモーキーな香りが鼻腔をくすぐります。

最初から最後までずっとおいしい一皿

これに程よい甘みの野菜カレー、モルディブフィッシュのうまみが深いパリップ、みずみずしいビーツのカレーやポルサンボル(スリランカのココナッツふりかけ)などがのるのですが、どれもレベルが高く、味のバランスも良いので混ぜて食べてもおいしさが変化していって最初から最後まで飽きません。

「フィッシュデビル」

「フィッシュデビル」1300円の魚はマグロ。デビルとはスリランカ版酢豚的なテイストの料理なのですが、唐辛子自体の味と香りをしっかり感じるスパイシーな仕上がり。辛いだけではなく、唐辛子にも味がちゃんとあるんだということがわかります。

「チーズロティ」

「チーズロティ」800円はチキンとダールのミックスカリー付き。小麦とココナッツで作る薄焼きパンには人参や長ネギとチーズが挟まれ一体化しています。これだけで食べるとシンプルなおいしさ。そしてこれをシャバッとしたカレーにつけて食べると、そのおいしさが跳ね上がります。

どれもレベルが高く、有名店と比べても遜色のないおいしさであり、隠れた新名店候補と言っても過言ではないでしょう。

静かな住宅街に佇む本格派のスリランカ料理店。わざわざ行く価値のあるお店ですよ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆CEYLON RASA住所 : 東京都豊島区南長崎6-18-1TEL : 050-5595-6450

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

