百名店の中からラーメン王が特におすすめしたい神奈川の名店とは？

ラーメン王の小林孝充さんが「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」の中から特におすすめしたいお店を厳選してご紹介。

「食べログ ラーメン 百名店」に神奈川県と北海道が追加!

今まではTOKYO、OSAKA、WEST、EASTの4カ所のみの発表だった「食べログ ラーメン 百名店」。2024年から新たに「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」と「食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店」が追加されました。その各100店舗の中から、ラーメン王・小林孝充さんが特におすすめしたいお店を、今回は神奈川県から厳選して紹介します。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

1. らーめん 藁(辻堂)

「味玉しょうゆらーめん」1,150円 出典:dijurさん

塩ラーメンの名店である「進化」で店長まで務めたことがある店主のお店です。オープン当初からラーメン好きの間では話題になっていましたが、食べログの点数もじわじわと上がり、この度とうとう食べログ ラーメン 百名店の仲間入りを果たしました。

こちらでは券売機で一番上になっているのが醤油。高知県の「土佐はちきん地鶏」など複数の銘柄の鶏を使いバランスよく仕上げたスープがお見事。そして自家製の平たい麺がまたうまい!

券売機 出典:starh0512さん

2. 煮干しらーめん 田中にぼる(武蔵新城)

「古式煮干し 醤油」980円 出典:紅犬さん

<店舗情報>◆らーめん 藁住所 : 神奈川県茅ヶ崎市代官町5-1TEL : 080-9153-1150

八王子の名店である「煮干鰮らーめん 圓」で修業した店主による、煮干しにとことんこだわったお店です。最近流行りの濁らせた煮干しスープではなく清湯ですが煮干しの利かせ方は鮮烈。無料で注文することができる「特製にぼり」で味変するのがまた楽しいです。

お腹に余裕があれば、シンプルな「らーめんの前のらーめん」200円もラーメンの前に食べるのがおすすめ。これまで食べログ ラーメン 百名店に入ってこなかったのがもったいないお店です。

こだわりの煮干しラーメン 出典:井手上 真樹さん

3. らーめん まつや(茅ヶ崎市)

「味玉醤油」900円 出典:みや miyaさん

<店舗情報>◆煮干しらーめん 田中にぼる住所 : 神奈川県川崎市高津区末長4-25-3TEL : 不明の為情報お待ちしております

どの駅からも微妙に遠く油断すると通り過ぎてしまいそうなぐらい派手さのない外観のお店です。しかしここのラーメンがおいしく、何も知らずに入った人は驚くこと間違いなしでしょう。

自家製の細麺は張りがあり麺線がきれいに整えられていてご主人の丁寧な仕事を感じさせます。チャーシューのスモーキーな香りがまたたまりません。

らーめん まつや 出典:みや miyaさん

4. 元祖一条流 がんこ総本家 分店(相模原市緑区)

「塩(バラ)」1,000円 出典:cyuet359さん

<店舗情報>◆らーめん まつや住所 : 神奈川県茅ヶ崎市堤73-5TEL : 非公開

食べログでの登録こそ「分店」となっていますが「元祖一条流 がんこ総本家」の家元が引退したことによりこちらが現在は総本家の2代目という扱いになっています。

私がおすすめしたいのは黄金色で非常に見た目もきれいな「塩」。深みのある味わいとがんこならではの強めの味付けが非常にマッチしています。チャーシューも選べますがここはバラをおすすめしたいところ。ラーメンの大部分を覆うようなかなり大判のものがのってきますが、これがほろほろとほどけていきます。

黄金色のきれいなスープ 出典:take0428さん

5. らーめん くじら軒 横浜本店(センター北)

「らーめん 味玉入り」1,050円 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆元祖一条流 がんこ総本家 分店住所 : 神奈川県相模原市緑区向原4-2-3 コピオ相模原インター店 1FTEL : 042-785-3710

こんな名店が食べログ ラーメン 百名店にこれまで入っていなかったのかと驚きました。

かつてラーメン業界に大きな影響を与えた「96年組」と言われるお店の一つです。神奈川淡麗系と言われるジャンルの元祖と言っていい店でもあります。

あっさりな中に鷹の爪やニンニクが少しのりキレのある味わい。名物の「パーコー」も味わってほしいところです。この店を取り上げられただけでもラーメン 食べログ 百名店に神奈川を新設した価値があるでしょう。

「パーコー麺 薄口醤油味」1,250円 出典:nachichichiさん

<店舗情報>◆らーめん くじら軒 横浜本店住所 : 神奈川県横浜市都筑区牛久保西1-2-10 アネックスパーク 1-BTEL : 045-912-3384

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

