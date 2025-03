2012 年にデビューをして以来、子どもから大人まで幅広く愛されている、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」

そんな「すみっコ」たちが登場するTVアニメシリーズ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」が日テレ系「ZIP!」内で放送されます☆

日テレ系「ZIP!」内 TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」

放送時間:2025年4月4日(金)〜毎週金曜あさ7時半ごろ

放送番組:日テレ系 ZIP!内にて OA

ナレーション:奈緒

原作:「すみっコぐらし このままでいいんです」 「すみっコぐらし ここがおちつくんです」 (主婦と生活社刊)

作者:よこみぞゆり 原作監修:サンエックス 監督・演出:きのしたがく アニメーション制作:ファンワークス

配信情報:

無料見逃し配信2025年4月4日(金)以降毎週金曜日正午12:00より1週間無料見逃し配信TVer:https://tver.jp/series/srupn8kues2025年4月4日(金)以降毎週金曜日朝 9:00 より1週間無料見逃し配信YouTube(日テレ「ZIP!」公式チャンネル):https://www.youtube.com/@-ZIP-Prime Video:www.amazon.co.jp/primevideo2025年4月19日(土)以降毎週土曜日0:00より順次配信開始※Amazon、Prime Video 及びこれらに関するすべての商標は、Amazon.com. Inc.又はその関連会社の商標です。視聴にはAmazonプライム会員の登録が必要です※配信予定は予告なく変更になる場合があります

「すみっこにいるとなぜか”落ち着く”ということがありませんか?」そんな思わず共感してしまうキャッチフレーズと、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちを描いた「すみっコぐらし」

2012年にデビューをして以来、子どもから大人まで幅広く愛されている「すみっコぐらし」が、TVアニメシリーズになって登場します!

日テレ系「ZIP!」内で放送されるのは、”週のすみっこ”である毎週金曜日の朝。

「すみっコぐらし」が好きな人も、初めて知る人も、忙しい朝にほっとひと息「すみっコタイム」始められる番組です☆

TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」のナレーションを担当されるのは、奈緒。

収録時に「途中涙を堪えながら読む瞬間も」と明かし、「暖かい春の訪れと共にすみっコぐらしの温かくてキュートな魅力が伝わると嬉しい」とアピールしました。

ナレーション:奈緒さん コメント

沢山の方に愛されているすみっコぐらしのアニメのナレーションを担当させていただけて、とても光栄で嬉しかったです。

1分間のアニメの中に、途中涙を堪えながら読む瞬間もあり、幸せな時間でした。

すみっコたちみんなの性格や背景に、すみっこに集まってほっとしたくなる理由があって、それを知っていくうちに、共感できたり、応援したくなったり、救われるような気持ちになったり、明日も頑張ろうと思えたり、沢山心を動かされるキャラクターだと思いました。

今まですみっコたちを愛してきたファンの皆さんも、私が今回この出会いをいただけたように「すみっコぐらしデビュー」をする皆さんにも、暖かい春の訪れと共にすみっコぐらしの温かくてキュートな魅力が伝わると嬉しいなと思います。

奈緒さん プロフィール

1995年2月10日、福岡県出身の奈緒さん。

2018年、連続テレビ小説「半分、青い。」(NHK)でのヒロインの親友役や、2019年に放送され後に映画も公開された「あなたの番です」(NTV)への出演で注目を集めました。

主な出演作は、映画『先生の白い嘘』(24)、『傲慢と善良』(24)、ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」(TBS/24)、「東京サラダボウル」(NHK/25)などです。

TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」PVが解禁

いち早くTVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」の映像を楽しめるPVが解禁!

公開されたPVでは、部屋のすみっこに集まって眠っていたり、道のすみっこで譲り合いになったり、棚のすみっこで読書をしていたり、

春には皆でお花見をしたり・・・。

”すみっこ”が好きな「すみっコ」たちのいつもの暮らしぶりが微笑ましく描かれています。

「新しい出会いの春だから、あなたも、すみっコぐらしデビューしてみませんか?」と呼びかけ、今回初めて「すみっコぐらし」の世界に触れる方にもぴったりのストーリーになっています。

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」がTVシリーズになってお茶の間に登場。

TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」は、日テレ系 ZIP!内にて2025年4月4日から毎週金曜あさ7時半ごろオンエア開始です☆

