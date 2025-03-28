¥±¥Í¥Ç¥£°Å»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¹Í»¡ ±¢ËÅÏÀÂç¹¥¤¤Ê¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸ì¤ë²ñ¹ç¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡¥±¥Í¥Ç¥£°Å»¦¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤Î»Ä¤ê1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¤ª¤è¤½8Ëü¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸ì¤ë²ñ¹ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÅìµþÅÔÂçÄÍ±Ø¶á¤¯¤ÎË¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸ì¤ë²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£30Âå¤«¤é50Âå¤Î°¦¹¥²È¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£²È¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Þ¥Õ¥£¥¢¡£¼«Ê¬¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÀÚ¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¸¤òµØ¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¡Ê¥±¥Í¥Ç¥£¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿ÍÀâ¤â¤¢¤ë¡×¡ÖSP¤¬Ã¯¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö°Û¾ï¤Ë·ÙÈ÷¤¬¼êÇö¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤Î°Å»¦»ö·ï¤È¥±¥Í¥Ç¥£¤Î»ö·ï¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÀâ¡É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤½¤Î1¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´°Á´¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Á¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ¡Ì©Ê¸½ñ8Ëü¥Ú¡¼¥¸¡£18Æü¤Ã¤Æ¿ô»ú¤«¤é±¢ËÅÏÀ¤¬¡£¡Ê6¡Ü6¡Ü6¤Ç¡Ë18¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ô»ú666¤¬¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ³¦·¨¤À¤È¡È°Ëâ¤Î¿ô»ú¡É¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ê»ñÎÁ¤ò¡Ë1¸Ä1¸Ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥À¡¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¡Ê»ñÎÁ¤ò¡ËÃ¯¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡Ê¥¹¥¥ã¥ó¤Î²áÄø¤Ç¡ËÀäÂÐÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤â¤Î¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥Í¥Ç¥£°Å»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤â´Þ¤á¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÇÇòÇ®¤¹¤ë¤³¤ÈÌó2»þ´Ö¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï±¢ËÅÏÀ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂ¸Ê¬¤ËÅÇ¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¡¦µ¡Ì©Ê¸½ñ¤Î·ï¤Ï¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¡£±¢ËÅÏÀ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£½µÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¤Îµ¡Ì©Ê¸½ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥³¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¤¬¶õ¤òÁö¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤ËÍø±×¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£²¿¤â¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë