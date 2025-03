“結成16年以上”の漫才師たちによる、フジテレビ系賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』トーナメント戦「ノックアウトステージ16→8」が、4月19日に開催されることが決定。28日、スケジュールが発表となった。れを勝ち上がった8組が、いよいよ5月、全国ネット・ゴールデンタイム生放送で開催する「グランプリファイナル」で激突。果たして、『THE SECOND』3代目王者の座を獲得する漫才師は誰だ。

4月19日『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』「ノックアウトステージ16→8」開催概要■「Bブロック・Cブロック・Aブロック・Dブロック」16時45分〜17時15分 「Bブロック」 モンスターエンジン VS ドドん17時15分〜17時45分 「Cブロック」 金属バット VS リニア18時〜18時30分 「Aブロック」 祇園 VS マシンガンズ18時30分〜19時 「Dブロック」 母心 VS 吉田たち■「Hブロック・Eブロック・Gブロック・Fブロック」19時30分〜20時 「Hブロック」 ななまがり VS ツートライブ20時〜20時30分 「Eブロック」 ハンジロウ VS ザ・ぼんち20時45分〜21時15分 「Gブロック」 はりけ〜んず VS ヘンダーソン21時15分〜21時45分 「Fブロック」 タモンズ VS 囲碁将棋※全試合いずれも先攻・後攻は未定