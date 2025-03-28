½é½Ð¾ì¤Î±ºÏÂ¼Â¶È¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎËö4¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª¡¡ÁªÈ´Âç²ñ¤Ï4¶¯¤¬Â·¤¦
Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï26Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë½Ð¾ì¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤ÏºðÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î»î¹ç¡£²Ö´¬Åì¤Ï½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê1»à2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È·òÂç¹âºê¤Î3ÈÖ½©»³¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½é²ó¤Ç2ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¤Ï3²ó¡¢4²ó¤Ë¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í4²ó¤Þ¤Ç5¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£5²ó¤ÎÎ¢¡¢²Ö´¬Åì¤Ï1»à1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç9ÈÖ¤Îº´Æ£¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢·òÂç¹âºê¤¬9¡Ý1¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·153¥¥í¤òµÏ¿¡£2008Ç¯¤ÎÊ¿À¸ÂóÌé¡¢2012Ç¯¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ÈÊÂ¤ÖÁªÈ´¥¿¥¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Âè3»î¹ç¤ÏÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤Î»î¹ç¡£½é²ó¤Ë3ÈÖ»³²¼¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢2²ó¤Ë¤â9ÈÖ¹õÀî¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¡¢2ÈÖ±ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìµó3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹ÅÏÊÕ¤¬8²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤¿18Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
Âè4»î¹ç¤Ï±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Î»î¹ç¡£±ºÏÂ¼Â¤Ï3²ó¤Ë3ÈÖ»³º¬¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É4Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÍí¤á¤Æ¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È5²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£3ÅÀ¤òÄÉ¤¦À»¸÷³Ø±¡¤Ï6²ó¤Ë2»à2.1ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç5ÈÖºÙÃ«¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±äÄ¹Àï¤Ë¤Æ±ºÏÂ¼Â¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë°ìµó8ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÊÑÂ§º¸ÏÓ¤Î¥¨¡¼¥¹ÀÐ¸Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¤Î±ºÏÂ¼Â¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ë¤Ï·òÂç¹âºê¡¢²£ÉÍ¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¢±ºÏÂ¼Â¤¬¿Ê½Ð¡£30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£
½à·è¾¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
·òÂç¹âºê¡Ý²£ÉÍ
ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ý±ºÏÂ¼Â