185Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥Û¥ó¥ÀºÇ¿·¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Î¤ªÞ¯ÍîÆâÁõ¡õ¡ÈÀìÍÑ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¡×³°Áõ¡ª ¡È´ÝÌÜ¥ì¥È¥í´é¡É¤Ê¼«Á³ÇÉ¡ÖN-VAN¡×¤È¤Ï¡©
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤ÊN-VAN¤È¤Ï¡©
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¸Ø¤ë¡ÖN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2021Ç¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTYLE¡Ü¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖN-BOX¡×¤ä¡ÖN-WGN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖN-VAN STYLE¡Ü NATURE¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖN-VAN¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È2018Ç¯¤ËN¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¤ªÞ¯ÍîÆâÁõ¡É¤ÎºÇ¿·¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤²Ù¼¼¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥¼Ô¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï°ìÉô²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡ÖµÞ¥¢¥¯¥»¥ëÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥Æ¥Ã¥É¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬N-VAN STYLE¡Ü NATURE¤Ç¤¹¡£
¡¡STYLE¡Ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Â¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢N-VAN STYLE¡Ü NATURE¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖFUN¡×¤Ç¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¿¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Û¡¼¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î3¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥°¥ì¡¼¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¡¼¥¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ä´¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡½¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î»ÅÍÍ¤Ç¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤òÅÝ¤»¤Ð²Ù¼¼¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª°ì¿ÍÍÑ¥¥ã¥ó¥×¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤â½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï53ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï64Nm¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È4WD¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¡ÊÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ÈÇ³Èñ¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÏFF¥â¥Ç¥ë¤Ç185Ëü90000Ëü±ß¤«¤é¡¢4WD¥â¥Ç¥ë¤Ï199Ëü1000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁõÈ÷¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ÎN-VAN STYLE¡Ü NATURE¤Ï¡¢³°´Ñ¤Î¥¿¥Õ¤µ¤ÈÆâÁõ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£