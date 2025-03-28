ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»äÉþ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡½÷À¿Ø¶¦´¶!?¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¡ÄË½ÎÏ¤·¤½¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»äÉþ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¤â¤Ã¤È¥â¥Æ¤¿¤¤ÃË¤¿¤ÁSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢7¿Í¤ÎÃËÀ¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï½Õ¥Ç¡¼¥È¤ÇÃå¤ë¾¡Éé»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOWV¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ËÜÅÄ¹¯Í´¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤Ë°Õ¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂ¿Ê¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë·Ù²ü¤·¤Þ¤»¤ó?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤â¡Ö°ìÈÖ¥ä¥Ù¥§ÅÛ¤Ê¤ó¤¹¤è¡×¤È´í¸±À¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥ä¤Ï¡ÖÉÝ¤½¤¦¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ¾²Á¤ËËÜÅÄ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Ã¤¹¡£¥æ¥ë¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¾¡ÉéÉþ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥æ¥ë¤µ?¡×¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤º¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¡ÄË½ÎÏ¤·¤½¤¦¤ä¤â¤ó¡×¤È»äÉþ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¥µ¡¼¥ä¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£