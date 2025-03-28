¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬¡È¼Õºá¡É¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÉþÁõ¤«¤Ö¤ê¡Ö¸åÇÚÄÙ¤·¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÁÆ¬¤Ë¡È¼Õºá¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¤â¤Ã¤È¥â¥Æ¤¿¤¤ÃË¤¿¤ÁSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢7¿Í¤ÎÃËÀ¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï½Õ¥Ç¡¼¥È¤ÇÃå¤ë¾¡Éé»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ËÌÚÂ¼Úå¡¢EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤È¤È¤â¤ËÆ£ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬½÷À¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤Ë¡Ö²¶¤ÈÉþÁõ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤È¥µ¡¼¥ä¤Ï»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¡Ö¤¨!?¤¨¤§!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÃËÀ¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÀÊ¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤í!¡×¤ÈÀ¨¤ó¤À¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÉþ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤«¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹!?¡×¤ÈÉÍÅÄ¤Î²£¤Ø¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÎÉþ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡Ä¸åÇÚÄÙ¤·¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¡£ÉÍÅÄ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³Ú²°Íè¤¿»þ¡¢²¶¸«¤Æ¡È¤¢¤Ã!¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ê¤éÃåÂØ¤¨¤í¤ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£