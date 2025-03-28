£¸¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡Ý¥×¤¬17ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°¼Âà¤òÈ¯É½¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë8¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¯¥ä¥³¥Î¥Ï¥Ê¡×¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅ·À¥¤Ï¤ë¡Ê17¡Ë¤Î³èÆ°¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØÅ·À¥¤Ï¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤«¤é³èÆ°¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥ä¥³¥Î¥Ï¥Ê¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¤Ë¤Æ"Å·À¥¤Ï¤ë"¤ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î¤´ÊÖ¶â¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¤´ÊÑ¹¹´õË¾¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¸ø¼°¥á¤ÎDM¡Á¸ÄÊÌ¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Å·À¥¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö³èÆ°¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿»ö¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Å·À¥¤Î³èÆ°¼Âà¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»³ÅÄ¿÷¡Ê24¡Ëºä°æ¿¿ºÌ¡Ê24¡Ë¿å¾ë¤³¤Þ¡Ê23¡Ë±Ê°æÎ¤ºù¡Ê23¡Ë·î¸«¤á¤ë¡Ê21¡ËÀ±Ìî¤¢¤ß¡Ê18¡ËÝ¯°æ¤µ¤ê¡Ê16¡Ë¤Î7¿Í¤È¤Ê¤ë¡£