ËÜÅÄÍã¡¢¡Ö¶µÁÄÍÍ¡×¤ÈÂº·É¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÌëºù¥Ç¡¼¥È¡ª¡Ö£²¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Ö¸«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌëÆ»¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢¤¢¤Î¤ÈÊÂ¤ó¤À»Ñ¤âÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤µ¡¼¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ªÆó¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î¤Ð¤µÂº¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤Ð¤µ¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤È¤¢¤Î¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËÜÅÄ¤È²¬»³Å·²»¤È£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤¦¤Ù¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ç¶¦±é¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤¢¤Î¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹ñÊ¬»û¤ò»¶ºö¤¹¤ë´ë²è¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤Ï¤¢¤Î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ§Ã£¤À¤±¤É¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¶µÁÄÍÍ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£